Roma, Tiago Pinto: "Qui bisogna cercare di migliorarsi ogni giorno"

vedi letture

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida di Europa League contro l'Ajax: "Il futuro di Fonseca non dipende da questa partita, ha già parlato lui stesso di ciò che accadrà spiegando che al momento la testa è al presente. Sappiamo cosa fare per raggiungere i nostri obiettivi, capisco il lavoro dei giornalisti ma non mi capacito della continua insistenza a parlare di cosa succederà sulla nostra panchina: in Italia ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto ma si parla sempre di Fonseca".

Per cambiare mentalità, serve stabilità nella guida tecnica?

"Per cambiare mentalità serve vincere ieri, oggi e domani: alla Roma bisogna cercare di migliorarsi ogni giorno, le vittorie aiutano a raggiungere questo status. Al momento i risultati non sono ancora visibili ma presto si vedrà il lavoro che stiamo facendo".