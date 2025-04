Roma, tutti pazzi per Svilar. Anche lo United si unisce alla lista delle pretendenti

vedi letture

Alla vigilia della sfida decisiva contro l’Inter per la corsa Champions, in casa Roma continua a tenere banco il tema del rinnovo di Mile Svilar. Il portiere belga, diventato un simbolo per i tifosi, è considerato un punto fermo per il futuro del club, ma la trattativa per il prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2027 e da circa 1 milione annuo) è ancora lontana dalla chiusura. A scriverlo è l'edizione romana de La Repubblica, che evidenzia come la richiesta dell’entourage è di circa 4 milioni di euro l’anno, bonus inclusi, cifra in linea con gli ingaggi dei big della rosa. I colloqui sono continui, ma al momento non si parla di clausole rescissorie: l’attenzione è su durata, ingaggio e ruolo tecnico.

La società è disposta a premiare il rendimento di Svilar, ma la distanza tra domanda e offerta resta ampia. Firmare un contratto quinquennale rappresenterebbe una scelta cruciale per il 25enne, che dovrebbe dare piena fiducia al progetto targato Ranieri e Ghisolfi. Intanto, su di lui si muovono diversi top club europei, tra cui Manchester United, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester City, attratti dal profilo giovane e affidabile.

La Roma, si legge, pur mostrando apertura al rinnovo, non esclude l’ipotesi cessione: Svilar, arrivato a parametro zero e in forte crescita, potrebbe garantire una plusvalenza importante in un’estate che si preannuncia difficile anche dal punto di vista economico.