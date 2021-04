Roma, tutto su Musso per la porta dopo il no del Napoli per Meret

La Roma ha deciso l'obiettivo primario per la sostituzione di Pau Lopez a fine stagione. I giallorossi vogliono puntare su Juan Musso, per il quale l'Udinese chiede non meno di 30 milioni. La cessione del portiere spagnolo dovrà ricoprire in parte questo investimento. La società dei Friedkin si erano informati anche per Meret, ma il Napoli ha deciso di non cedere il proprio giovane portiere, acquistato per 25 milioni più bonus nel 2018. A riportarlo è La Repubblica.