Roma, Veretout: "Sappiamo che è una gara particolare, ma alla fine sono tre punti"

“Abbiamo lavorato molto bene questa partita, sappiamo che è particolare". Ai microfoni di Sky, Jordan Veretout presenta il derby di Roma: "Alla fine però sono sempre tre punti, dobbiamo fare il nostro gioco e vincere questa sera”.

Come evitare i cali di tensione come contro l’Inter?

“Ne abbiamo parlato. Dobbiamo migliorare, e quando vinciamo non ci dobbiamo abbassare. Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, così possiamo mettere in difficoltà molte squadre”.