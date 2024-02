TMW Romagnoli e la Lazio: trattativa in corso per l'adeguamento del contratto

Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli sta trattando in queste settimane l'adeguamento del contratto con la società biancoceleste. Arrivato a parametro zero nell'estate 2022, l'ex capitano del Milan ha raggiunto la Champions al primo anno alla guida della difesa biancoceleste e adesso sta discutendo la società un adeguamento del contratto valido fino al 30 giugno 2027.

E' una trattativa figlia di ciò che la società e il difensore si dissero in occasione dell'accordo quinquennale stipulato un anno e mezzo fa, una intesa su cui il direttore sportivo Angelo Fabiani sta lavorando in prima persona. Romagnoli in questo momento guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus: è già stata formulata una proposta per migliorare la parte fissa, ma si tratta di un'offerta che ancora non soddisfa del tutto il ragazzo.

L'intenzione della Lazio e di Romagnoli è comunque quella di andare avanti insieme ed ecco perché nelle prossime settimane le parti sono destinate a trovare un accordo.

Negli scorsi mesi Romagnoli aveva parlato così del suo allenatore Maurizio Sarri: "Il mister è il miglior allenatore che ho avuto. Lo metto prima di tutti perché cura in un modo maniacale la fase difensiva. È un mister molto forte. Rapporto con lui? Il mister è una persona molto diretta, come è giusto che sia. Preferisco questo tipo di persone, siamo tutti grandi e non siamo più bambini. Se c’è qualcosa da dire meglio farlo faccia a faccia. Ci troviamo bene con lui sia in campo che fuori, stiamo bene. È un bel gruppo, sano, che può fare bene. Lavoro in campo? Noi lavoriamo in base alla palla, vediamo se è coperta o scoperta e in base a quello reagiamo di conseguenza".