Romain Faivre e il Milan, un matrimonio destinato ad andare in porto. Già a gennaio?

"C'è tutto affinché funzioni", ma anche "mi sarebbe piaciuto giocare il derby". A parlare così, pochi giorni fa, è stato Romain Faivre, trequartista classe '98 che si sta mettendo il luce nel Brest con 4 gol e 4 assist in 12 apparizioni. In estate il Milan lo ha corteggiato e ha tentato di strapparlo ai francesi, salvo poi doversi arrendere alla volontà del club di non lasciar partire il suo talento più cristallino.

A gennaio possibile un nuovo tentativo. Prima per le cessioni

Il corteggiamento rossonero insomma non ha lasciato indifferente lo stesso Faivre, che sperava e spera ancora nel trasferimento in rossonero. A gennaio Maldini e Massara, che non hanno mai interrotto i rapporti col suo entourage, potrebbero fare un nuovo tentativo per dare alternative di valore a Stefano Pioli nella corsa Scudetto. Il Brest lo valuta circa 10 milioni di euro, l'accordo col giocatore non sarebbe difficile da trovare. Ma prima, almeno questo quello che filtra, i rossoneri dovranno lavorare alle cessioni. Come ad esempio quella di Samu Castillejo.