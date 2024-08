Ufficiale Brest, chi si rivede! Il Bournemouth cede Romain Faivre fino al termine della stagione

Romain Faivre torna a casa e disputerà la prossima Champions League. Il fantasista francese, seguito anche dal Milan in passato, è infatti un nuovo giocatore del Brest: il Bournemouth ha annunciato di averlo ceduto in prestito fino al termine della stagione.

Faivre, classe 1998, aveva lasciato il Brest nel gennaio del 2022 per trasferirsi al Lione, che poi lo aveva rivenduto per la stessa cifra agli inglesi nell'estate scorsa. Per lui 26 gol e 15 assist in 126 partite di Ligue 1 con le maglie di Brest, Lione e Lorient, oltre a 5 presenze in Premier League.