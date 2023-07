Il Bournemouth rende noto l'acquisto di Romain Faivre dal Lione. L'esterno offensivo, in passato cercato dal Milan, è arrivato a titolo definitivo firmando un contratto di lunga durata. Contestualmente il giocatore è stato girato in prestito al Lorient, dove ha speso gli ultimi sei mesi sempre a titolo provvisorio.

Welcome, Romain 😍

We're delighted to announce the signing of Romain Faivre on a long-term deal from Lyon.

He'll spend the 2023/24 campaign on loan at FC Lorient 🤝

