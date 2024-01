Ufficiale Il Bournemouth richiama Faivre. L'ex obiettivo del Milan era in prestito al Lorient

Attraverso i propri canali ufficiali, il Bournemouth ha annunciato di aver interrotto il prestito di Romain Faivre. Il talentuoso trequartista francese lascia quindi il Lorient e la Ligue 1 e approda finalmente in Premier League.

Inseguito a lungo dal Milan, Faivre è stato acquistato dalle Cherries in estate per 15 milioni, dopo aver trascorso l'ultima stagione tra Lione e Lorient, dove è stato nuovamente "parcheggiato" dagli inglesi. Finora ha disputato 17 partite in campionato, con 5 gol e 1 assist a referto.