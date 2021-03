Rose allargate per l'Europeo? La decisione tocca alla UEFA: l'ultima modifica risale a 20 anni fa

Tra Covid e infortuni, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha lanciato ieri la proposta ai microfoni Rai: "Sarebbe importante che al prossimo Europeo le rose di ognuna delle 24 squadre partecipanti fossero di 25 giocatori". Una riflessione in linea con le contingenze. Le stesse che un anno fa - sottolinea il Corriere dello Sport - hanno portato all’introduzione delle 5 sostituzioni. In questo caso la decisione sarebbe formalmente più semplice: toccherebbe alla Uefa modificare il regolamento del torneo. L’ultima volta che si era intervenuti in questo campo era stato venti anni fa, quando per il Mondiale 2002 si passò da 22 a 23 giocatori (20 uomini di campo e 3 portieri).