Rosetti infuriato con Sovre: "Inaccettabile l'autografo di Haaland". Ma non conosceva il motivo

Roberto Rosetti, ex arbitro che oggi presiede la Commissione Arbitri dell’UEFA, ha condannato duramente il gesto del guardalinee Octavian Sovre, al centro delle critiche per aver chiesto un autografo a Erling Haaland a margine di Manchester City-Borussia Dortmund (andata dei quarti di finale di Champions League). "Dobbiamo essere responsabili. La UEFA ha cercato di far rispettare gli arbitri tanto quanto i giocatori, assumendo il ruolo: atletico, autorevole, rispettoso e professionale. Il gesto degli autografi è inaccettabile, è una questione di dignità e non possiamo dimenticare il numero di telecamere presenti alle partite della UEFA: mostrano tutto. Se si vuole essere rispettati tanto quanto i calciatori, perché chiedere loro un autografo o la maglia? Loro fanno lo stesso con te?", le dichiarazioni dello storico fischietto italiano in una nota ufficiale.

Una pubblica condanna arrivata prima, tuttavia, che emergesse la natura benefica della "strana" richiesta di Sovre all'attaccante giallonero. Secondo quanto riferito dai colleghi di gsp.ro, infatti, l’obiettivo del guardalinee rumeno era mettere in vendita il suddetto autografo in un’asta per beneficenza destinata ad aiutare persone che soffrono di autismo.