Una corsa a fin di bene: l'autografo di Haaland a Sovre andrà in asta per beneficenza

Una corsa che ha fatto molto discutere, ma che a quanto pare è stata fatta a fin di bene. È quella di Octavian Sovre, guardalinee romeno della sfida tra Manchester City e Borussia Dortmund, che dopo il triplice fischio ha inseguito Erling Braut Haaland per chiedergli un autografo. Secondo quanto riferito dai colleghi di gsp.ro, infatti, l’obiettivo era mettere in vendita, in un’asta per beneficenza destinata ad aiutare persone che soffrono di autismo. Haaland, per la cronaca, ha firmato sia il cartellino rosso che quello giallo della partita.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021