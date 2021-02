Rovella, sei mesi al Genoa e poi la Juve. Ballardini: "Un bene averlo ora e per chi lo allenerà"

Nel mercato di riparazione la Juventus ha acquistato Nicolò Rovella, che resterà al Genoa fino a fine stagione. Contro il Torino è stato titolare e a fine partita Davide Ballardini ne ha parlato così: "Oggi ha fatto una grandissima partita, di interdizione e qualità. Ha ancora tanto da imparare perché ha 20 anni, ma ha soprattutto la serietà giusta. E' un ragazzo straordinario, semplice, pulito. Da qui in avanti non potrà far altro che migliorare. E' un bene averlo ora e sarà un bene per chi lo allenerà da qui in avanti perché è un ragazzo capace".

