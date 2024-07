Rugani può aiutare la Juventus ad arrivare a Koopmeiners: è un'idea dell'Atalanta

Daniele Rugani potrebbe aiutare la Juventus per arrivare a Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Atalanta, che ha ceduto Caleb Okoli al Leicester per 15 milioni di euro e ha Giorgio Scalvini infortunato, potrebbe avere bisogno di allargare la rosa e il centrale bianconero è un'idea, malgrado il rinnovo fino al 2026 con la Vecchia Signora. Nei prossimi giorni Thiago Motta valuterà nei primi allenamenti i calciatori che ha a disposizione, mentre Cristiano Giuntoli cercherà di liberare spazio e raccimolare risorse economiche per il centrocampista dell'Atalanta.

Rugani nella stagione 2023-2024 ha giocato 18 partite, di cui 17 in Serie A e una in Coppa Italia, per un totale di 1.189 minuti in campionato e 90 nell'altra competizione. L'ex Cagliari si è tolto la soddisfazione di segnare anche 3 gol pesanti.

Intanto ieri c'è stato un nuovo contatto tra il Napoli e l'entourage di Federico Chiesa per capire le intenzioni dell'ex Fiorentina, che ha deciso di aspettare il matrimonio prima di scegliere dove andrà a giocare nella prossima stagione. Il club partenopeo proverà a convincerlo con la carta Conte, che però non disputerà la Champions League, aspetto non sarà secondario nella scelta del classe '97. Ramadani sta sondando anche il mercato inglese di prima fascia per capire eventuali movimenti delle prossime settimane.