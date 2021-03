Rugani sblocca la gara di testa: Cagliari in vantaggio sul Bologna dopo venti minuti

Il Cagliari dopo neanche venti minuti di gara passa in vantaggio e lo fa con un giocatore che a gennaio era stato vicinissimo ai rivali odierni del Bologna: Daniele Rugani. Angolo dalla sinistra per la testa del centrale difensivo che anticipa nettamente Orsolini e batte Skorupski. Per Rugani si tratta del primo gol con la maglia del Cagliari. Il suo ultimo gol in Italia risaliva al 2019.