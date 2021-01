Rummenigge: "Scudetto? La Juventus non è tagliata fuori dalla corsa, ma mi auguro vinca l'Inter"

Sono tanti gli argomenti toccati da Karl Heinze Rummenigge, attuale direttore amministrativo del Bayern Monaco, nel corso dell'intervista a Tiki Taka. Fra questi, anche quello legato alla Juventus che fatica in campionato: "La Juve è sempre un avversario da rispettare in Europa. Quest’anno in Serie A va meno bene ma mancano ancora molte partite e non penso sia tagliata fuori dalla corsa Scudetto. Anche se ovviamente mi auguro vinca l’Inter perché è da un po’ che non vince un trofeo importante".

Sul paragone tra la sua Inter e quella di oggi, afferma: “Sono rose completamente diverse. La nostra squadra, negli anni ’80, era forte, abbiamo buttato due volte la vittoria del campionato ma quest’anno penso che l’Inter possa vincere. Il Milan sta facendo bene, ci sono altre squadre forti e poi non darei per spacciata la Juventus”.