Sabatini presenta Radonjic: "Lo portai nelle giovanili della Roma, grande affare del Torino"

"Un talento fantastico, giocatore eccezionale". Musica e parole di Walter Sabatini su Nemanja Radonjic, nuovo colpo del Torino. Il dirigente ex Salernitana lo portò giovane alla Roma e lo presenta così al Corriere di Torino: "Un esterno offensivo velocissimo e con grande tecnica. Furono proprio queste doti a colpirmi, perché un conto è essere veloci, e basta. Un’altra cosa è fare sempre le cose giuste su ritmi altissimi. L'ho parzialmente perso di vista nelle ultime stagioni e spero che abbia trovato anche la giusta maturità, sotto tutti i punti di vista, perché in effetti da ragazzino aveva una testa particolare, diciamo che era un po’ birichino (sorride). Detto questo, sono convinto che il Toro abbia fatto una grande operazione, perché parliamo di un giocatore che ha tutte le carte in regola per fare bene nel nostro campionato, a maggior ragione in un club come quello granata e con Ivan Juric in panchina. E non sono da trascurare le 35 presenze con la maglia della nazionale serba".