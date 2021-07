Salernitana, ag. Micai: "Può andare alla Reggina. Ma prima va risolto il nodo iscrizione"

L'agente Graziano Battistini ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del portiere Alessandro Micai della Salernitana spiegando che finché non sarà risolto il nodo iscrizione del club campano il mercato per il suo assistito non potrà decollare: "“Micai è sotto contratto con la Salernitana per altre due stagioni e bisognerà attendere la vicenda del club campano poi, eventualmente, potrebbe trasferirsi alla Reggina a titolo di prestito. Tuttavia bisognerà essere in due a chiudere la trattativa, la volontà c’è”.