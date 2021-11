Salernitana, Colantuono: "Il gol del 2-0 ci ha tagliato le gambe, gli episodi cambiano le partite"

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Salernitana: Ll'abbiamo preparata con quello che avevamo a disposizione. Sapevamo che c'era questo problema di Dybala che tra le linee poteva darci qualche grattacapo. Ci siamo corretti in corsa. Mi aspettavo una partita del genere però magari nel momento migliore nel secondo mi aspettavo che la squadra rientrasse in partita. Poi abbiamo preso un gol che non possiamo permetterci di prendere e quel gol ci ha tagliato le gambe".

Si aspettava più coraggio nel primo tempo?

"Volevamo fare determinate cose poi la Juve non te le permette. Ti costringe ad abbassarti e se li prendi alti, ti saltano e vanno in porta. Abbiamo scelto una via di mezzo, in parte lo abbiamo fatto e in parte no. Nel secondo tempo abbiamo provato a venire fuori, siamo stati molto sfortunati col palo ma il calcio vive di dettagli. Mi spiace di aver preso il 2-0".

Ottimizzare i minuti in cui queste squadre di lasciano giocare e limitare gli errori.

"Noi dovevamo evitare di prendere il gol di Morata, la partita la devi portare avanti così. L'episodio cambia la partita e purtroppo ci facciamo del male da soli. Se la partita viaggia su questo tipo di binario è difficile rimetterla in piedi".

Perchè era evitabile il gol?

"Al di là dell'errore, potevamo lavorare molto meglio".

Cosa ha detto ad Allegri?

"Ci siamo salutati, con Max ci salutiamo da tanti anni. Porterà la Juve fuori dalla tempesta? Certo".