Salernitana, da Inglese e Gagliolo a Mota Carvalho e Letizia: tanti i nomi seguiti

Con la promozione in Serie A, la Salernitana tenta di organizzare un mercato importante per cercare di preservare la categoria, in attesa degli sviluppi societari che dovranno portare Claudio Lotito a cedere il club. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, sarebbero molti i nomi presi in esame in questi giorni dalla dirigenza granata, dai parmigiani Riccardo Gagliolo e Roberto Inglese, che in passato hanno lavorato a Carpi con il tecnico Castori, al terzino del Benevento Gaetano Letizia, fino al centrocampista del Monza Dany Mota Carvalho. Tanti nomi per un mercato che, in casa granata, dovrà portare ad una mini-rivoluzione.