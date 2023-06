Salernitana, dopo il riscatto di Dia un altro tassello per l'attacco: piace Matteo Cancellieri

In attesa di formalizzare il riscatto di Boulaye Dia dal Villarreal, la Salernitana pensa già a nuovi rinforzi per la prossima stagione. E l'occasione potrebbe arrivare con Matteo Cancellieri, esterno offensivo della Lazio poco utilizzato da Maurizio Sarri nella stagione appena terminata. L'ex Verona, riporta Sky Sport, è finito quindi nel mirino del club campano, che potrebbe garantirgli spazio; una decisione difficile per il classe 2002, tra la possibilità di giocarsi le sue carte in una squadra che disputerà la Champions e la voglia di mettersi in mostra.