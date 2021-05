Salernitana, è già futuro: zero trattative societarie prima del 10 maggio. Fabiani resta

Salernitana, l'operazione futuro non può prescindere dalla permanenza di alcuni importanti esponenti del club. Perché se è vero che ci sono delle norme da rispettare (il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato durissimo) è altrettanto vero che il famoso articolo 16 bis delle Noif, interpretato alla lettera, non vieta del tutto a Claudio Lotito e Marco Mezzaroma di restare al timone di una squadra ereditata in Eccellenza nel 2011 e che ha vinto quattro campionati e due coppe in dieci anni scrivendo la storia del calcio italiano. In attesa di capire come evolverà la vicenda (a Salerno ci sono festeggiamenti quotidiani, ma anche un po' di preoccupazione) si stanno susseguendo voci di ogni genere sul futuro della Salernitana. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell'arrivo di una nuova cordata che, naturalmente, potrebbe decidere di ripartire da zero. Alcune testate nazionali avevano paventato l'addio del direttore sportivo Angelo Fabiani che, comunque, è in sella dal 2014 e ha dato un contributo fondamentale per il ritorno in A dei granata a distanza di 23 anni. I fatti e le statistiche sono tutte dalla parte dell'esperto dirigente che, tra l'altro, ha inserito nello staff gente di fiducia come Bianchi, Avallone e Pestrin riorganizzando ogni settore a tempo record senza tralasciare alcun dettaglio. Un dato non di poco conto, soprattutto in epoca di Covid, pandemia e incassi zero. A questo punto l'idea di perdere tutti, soprattutto chi è partito dal centro classifica in C1 riportando Salerno in A dopo anni, desta qualche preoccupazione e riteniamo che, in fondo, si debba dare a questi professionisti la possibilità di proseguire il percorso e, magari, di conquistare la prima salvezza della Salernitana in A. E così, considerando che non c'è mai stata alcuna trattativa prima del 10 maggio (data in cui è arrivata la matematica certezza della vittoria del campionato cadetto), è possibile che il 51% delle quote passi ad un fondo estero e che Mezzaroma resti come socio di minoranza "senza potere di controllo, diretto e indiretto". E Fabiani rinnoverebbe automaticamente il contratto, insieme a mister Castori.