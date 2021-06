Salernitana, occhi in casa Monza: piacciono Frattesi e Colpani per il centrocampo

vedi letture

In casa Salernitana si cercano rinforzi per la stagione del ritorno in Serie A: piace il ventunenne difensore esterno Davide Frattesi, nell’ultima stagione al Monza, così come dai brianzoli potrebbe arrivare Dany Mota Carvalho, che andrà in scadenza. Per il centrocampo piace Andrea Colpani, classe 1999, anche lui in forza al Monza ma di proprietà dell’Atalanta: lo rivela il Corriere dello Sport.