Salernitana, torna di moda il nome di La Gumina per rinforzare l'attacco

La Salernitana, in attesa di schiarite sul fronte societario, si guarda attorno alla caccia di possibili rinforzi per la rosa a disposizione di Fabrizio Castori, cercando giocatori che possano incarnare le caratteristiche da battaglia incarnate dal tecnico e alzare il livello qualitativo della squadra campana. Secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com il ds Fabiani sarebbe intenzionato a dare nuovamente l’assalto ad Antonino La Gumina, attaccante in uscita dalla Sampdoria e in cerca di rilancio dopo un anno e mezzo in cui ha visto poco il campo. Un giocatore già cercato in inverno quando però l’Empoli, proprietario allora del cartellino, bloccò tutto per non rinforzare una diretta concorrente per la Serie A. Ora potrebbe esserci un nuovo assalto per il giocatore che accetterebbe di buon grado il trasferimento in granata.