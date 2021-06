Salernitana, trust soluzione più probabile. Si attende invio dei documenti e comunicato del club

vedi letture

Entro le 23:30 la Salernitana invierà la documentazione relativa al trust alla FIGC. Claudio Lotito e Marco Mezzaroma sono infatti a Roma in compagnia dei propri consulenti e dell’avvocato Gian Michele Gentile e starebbero curando gli ultimi dettagli prima di inviare gli atti alla Federazione. Una volta compiuto questo passo è atteso il comunicato stampa per ufficializzare la soluzione messa in campo per risolvere il nodo multiproprietà. La risposta da parte della FIGC dovrebbe poi arrivare nella giornata di lunedì quando si avrà la certezza, o meno, dell’iscrizione in Serie A del club campano.

Lo riferisce Ottopagine.it spiegando che il favorito per l’acquisto del club, il trust avrà infatti sei mesi di tempo per dare alla Salernitana una nuova proprietà, è Andrea Radrizzani che in caso di via libera dalla Federcialcio sarebbe pronto a presentare un’offerta e chiudere nel minor tempo possibile l’acquisto del club per dare vita a un nuovo progetto che dovrebbe essere affidato all’ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci.