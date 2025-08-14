Lazio, Lotito e il mobbing: “Sto subendo un attacco senza precedenti”

"C'è un'inchiesta in corso e non entro nel merito delle situazioni specifiche. Continuo a ricevere minacce da parte di persone che minano la sicurezza mia e della mia famiglia. Vogliono costringermi a vendere la Lazio: sono sottoposto ad un attacco senza precedenti". Con queste parole a Repubblica il presidente Claudio Lotito ha sottolineato come stia vivendo un momento delicato, dovuto a pressioni esterne che non cambiano però la posizione del presidente biancoceleste. Non c’è il minimo interesse nel cedere la Lazio, nonostante le voci mai confermate di possibili interessamenti e addirittura trattative in corso. La volontà è quella di andare avanti, magari rafforzando le strutture societarie e produrre nuovi introiti per far crescere la Lazio anche da un punto di vista economico. Da giorni si parla di una trattativa in corso per uno sponsor tecnico, trattative di cui tanto si è parlato ma che al momento non portano a risultati concreti.

Lazio, sponsor e valorizzazione del marchio: come provare a crescere

La Lazio ha un posizionamento medio nei 20 anni di gestione Lotito che la vedono occupare il settimo posto in Serie A. Se questo posizionamento medio valesse anche per gli introiti da sponsor, la società biancoceleste potrebbe fare un salto di qualità importante dal punto di vista economico. La maglia ne è l’esempio lampante, la Lazio nella stagione 2023/24 ha occupato solamente al 15esimo posto in Serie A per il corrispettivo totale degli sponsor sulla divisa da gioco. I biancocelesti hanno incassato appena due milioni, mentre per quest’anno, con il ritorno in Serie A del Sassuolo e il nuovo sponsor della Juve da 23 milioni all’anno, il settimo posto in questa speciale classifica vale più di dodici milioni all’anno. Un divario netto che la Lazio non può più permettersi, ragione per cui prima ancora di pensare al mercato di gennaio la società deve al più presto trovare uno sponsor. Cosa che, da anni, manca e ha limitato non poco la capacità di spesa dei biancocelesti.