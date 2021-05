Salvezza, ma con affanni. Cairo vedrà Nicola, ma aspetta Juric: il Toro col fiato sospeso

Davide Nicola ha salvato il Torino, ma non sono mancati gli affanni. E soprattutto le sbandate. Ottavo per monte ingaggi della Serie A, il club granata ha concluso al diciassettesimo posto: pesa, moltissimo, l’avvio difficile con Giampaolo in panchina. Ma è logico che Urbano Cairo non possa essere soddisfatto della stagione dei suoi. Così, il primo passo, come per tutte le squadre chiamate a scegliere il prossimo passo, il primo sarà un confronto tra il patron e il tecnico, che peraltro da calciatore è stato il primo acquisto dell’era Cairo. Alla finestra, però, c’è un profilo ben definito: quello di Ivan Juric. Perché la conferma di Nicola è in realtà, a oggi, complicata, ma il croato è il nome su cui il Toro è pronto a puntare. Deve sciogliere le sue riserve, per ora tiene tutti col fiato sospeso.