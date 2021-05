Juric, dentro o fuori: l'Hellas aspetta e il Torino pure. Chi può prenderne l'eredità?

E' un dentro o fuori per Ivan Juric. Lascia o raddoppia? I confronti con Presidenza e dirigenza sono già andati in scena, così come l'incontro con il Torino con agente ed entourage. Adesso dipende dal tecnico croato, uno dei più ambiti e ricercati che, ironia della sorte, nelle scorse settimane ha avuto contatti anche con la dirigenza del Napoli. Le altre in corsa? Ci ha pensato il Cagliari, di nuovo la Fiorentina, ma col Torino le parti sono decisamente avanti. Cosa può fermare tutto? Juric vuole decidere insieme alla famiglia per capire se sia il caso di lasciare Verona o se ci sia la voglia di restare ancora in città.

Aspetta anche l'Hellas che, chiaramente, si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato. Nelle ultime ore è filtrato il nome di Vincenzo Italiano dello Spezia, tra quelli degli scorsi giorni c'è quello dell'erede 'perfetto' di Juric, per filosofia e stile di gioco come Francesco Modesto della Pro Vercelli, ora impegnato nei play-off promozione coi piemontesi. Tra le altre c'è anche Alessio Dionisi che però Fabrizio Corsi spera di riuscire a trattenere a Empoli.