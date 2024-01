Samardzic tra Napoli e Juve: il serbo è già in contatto con alcuni bianconeri

vedi letture

Ore caldissime per il futuro di Lazar Samardzic. Il Napoli, forte dell'accordo trovato da tempo con l'Udinese, ha pronti da una settimana i documenti relativi all'arrivo del centrocampista serbo alla corta di Walter Mazzarri, ma l'inserimento della Juventus complica ulteriormente la trattativa degli azzurri, che comunque non avevano ancora ottenuto il sì del giocatore.

Telefono caldo. Samardzic, come raccontato, in questo momento sembra più convinto della destinazione bianconera. Tanto che starebbe già sentendo al telefono alcuni giocatori della Juve, per conoscere meglio l'ambiente e familiarizzare con quella che potrebbe essere la sua futura casa.

Ora o a giugno? Le tempistiche, in ogni caso, non sono un dettaglio. Giuntoli e Manna, dirigenti bianconeri, hanno infatti un'intesa con l'entourage di Samardzic da diverso tempo. L'idea, però, era e al momento è quella di portarlo a Torino non subito, ma in estate. Considerata l'accelerata impressa dal Napoli, però, le parti stanno valutando se trovare una soluzione che chiuda la questione già nel corso dell'attuale mercato invernale.

Le parole di Balzaretti. Del futuro di Samardzic ha parlato in conferenza stampa il ds friulano: "Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull'Udinese, parliamo io e Cioffi con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci. Poi parallelamente c'è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perchè ha talento, ha qualità che ha già messo in mostra, normale che ci sia interesse ma anche qui non c'è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento. I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione, ma di imminente non c'è nulla. Esce di Lazar perchè è uomo desiderato ma abbiamo tanti ragazzi forti pronti per fare in modo che qualsiasi sia l'evenienza siamo pronti".