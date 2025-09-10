Furlani e Galliani a colloquio a Milano. Lo storico dirigente va verso il ritorno in rossonero
Abbraccio e colloquio molto amichevole tra Giorgio Furlani e Adriano Galliani, che si sono incontrati durante il "Premio Gentleman Fair Play" a Milano. Un incontro che profuma anche di mercato dirigenziale, visto il sempre più vicino ritorno di Galliani al Milan, ma solamente dopo la cessione del Monza.
Il punto sul ritorno di Galliani al Milan
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ritorno di Galliani è strettamente legato alla cessione del Monza. Solo nel momento in cui si chiuderà il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per il passaggio di proprietà del club brianzolo arriverà il definitivo via libera per lo storico dirigente di 81 anni, che da biancorosso tornerebbe in rossonero.
