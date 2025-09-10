Ufficiale
Pro Vercelli, è addio con il giovane Martiner: risoluzione contrattuale col difensore
Finisce l’esperienza alla Pro Vercelli del terzino destro Martiner. Dopo i prestiti in Serie D alla Reggina, 28 presenze nel 2023/24, e Asti, una presenza nella scorsa stagione, il classe 2005 ha infatti salutato le Bianche Casacche risolvendo il suo contratto. Questa la nota della società:
"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il difensore Matteo Martiner, classe 2005.
Cresciuto e formatosi nel nostro settore giovanile, Matteo ha sempre dimostrato professionalità, impegno e dedizione verso la Bianca Casacca.
La società ringrazia sinceramente Matteo per il percorso condiviso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale".
