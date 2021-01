Samp, ecco Torregrossa: "Ferrero ha trattato direttamente con Cellino, non è stato facile"

Ernesto Torregrossa è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con a maglia della Sampdoria. "Mi avevano cercato anche in estate, sono contento si essere arrivato anche se con qualche mese di ritardo - ha detto l'attaccante ex Brescia ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato -. E' stato il presidente in persona a trattare con Cellino, sono felice che sia riuscito a portarmi qui. Non era facile perché Cellino è molto affezionato a me. La Samp è un club glorioso. Sono qui per dare una mano ai compagni e all'allenatore, per completare insieme a loro il mio percorso di crescita e consacrarmi definitivamente in Serie A.