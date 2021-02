Samp, Ferrero: "Ranieri in pensione? Può allenare altri 10 anni. Se vorrà, sarà confermato"

vedi letture

"Pensione? Claudio Ranieri è troppo giovane per andarci, è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ai microfoni di Telenord, riferendosi al contratto del tecnico in scadenza a giugno 2021. "È un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite da giocare. Ranieri è un signore che stimo molto e se lui vorrà sarà confermato", ha concluso il numero uno blucerchiato.