Samp, Quagliarella: "Il 100° gol in blucerchiato? Spero di festeggiarlo l'anno prossimo coi tifosi"

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha commentato ai microfoni del canale ufficiale della società il traguardo delle 500 presenze in Serie A: "Festeggio un gran bel traguardo, e lo faccio con gol e vittoria: un sabato sera perfetto. E' stata una bella stagione non siamo stati mai in zona rossa, anzi abbiamo raggiunto anche quota 52. L’unica pecca di quest’annata è stata l’assenza dei tifosi. Centesimo gol in blucerchiato? Me ne manca solo uno. Avrei potuto segnare stasera, ma forse è meglio così: spero di festeggiarlo l’anno prossimo con il pubblico. Dispiace per il mister: ci ha lasciato tanto. Ci ha preso in una situazione difficile e ci ha salvato e quest’anno abbiamo fatto un campionato tranquillo. Gli auguro tanta fortuna: sono sicuro che in futuro ci sentiremo".