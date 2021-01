Samp, Ranieri: "A Parma bei ricordi. Non mi piace prendere gol, ultimamente lo subiamo sempre"

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma. “C’è una partita molto molto importante, con un Parma rivitalizzato. D’Aversa conosce bene i suoi ex giocatori, ho visto le ultime gare e hanno un gioco pratico, bello. Noi cerchiamo continuità di risultati, prestazioni. E non prendere gol, perché non mi piace. Voglio che tutti quanti si adoperino per non far segnare la squadra avversaria. Ultimamente stiamo prendendo sempre gol”.

Sul ricordo di Parma. “Parma mi porta a tanti anni fa, quando andai a metà febbraio, ci davano tutti per spacciati e riuscimmo a salvarci. Prendere una squadra in difficoltà e salvarla dà soddisfazione, la stessa dell’anno scorso con la Sampdoria. Parma mi dà ottime emozioni e ottimi ricordi, mi auguro che anche la partita di domani me li possa lasciare”.

Sul cambio di allenatore degli avversari. “D’Aversa sta riprendendo un filo logico perso dall’anno scorso, qui perdemmo 1-0 e al ritorno vincemmo 3-2 dopo il 2-0 iniziale del Parma. La chiave della partita sarà la nostra determinazione. Tutti si sono allenati con molta partecipazione. È logico che quando si vince c’è quella euforia positiva. Abbiamo ampia scelta in attacco a centrocampo e in attacco, in difesa siamo contati. Chi va in campo mi dà garanzie”.

Sul bilancio dell'andata. “Domani finisce il girone di andata, abbiamo 23 punti, vorremmo comunque migliorare la classifica. Poi ci aspettano altre partite, c’è subito la Juventus… Vogliamo fare bene. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi”.