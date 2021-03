Sampdoria-Cagliari, le formazioni: Quagliarella sfida Pavoletti, Tonelli parte dalla panchina

Gara fondamentale in chiave salvezza quella tra Sampdoria e Cagliari. I padroni di casa vogliono vincere per potersi allontanare in maniera quasi definitiva dalla zona rossa, mentre i sardi vogliono sfruttare il momento positivo e allungare sul Torino, sconfitto dal Crotone. Solito 4-4-2 per i blucerchiati, ma c'è qualche novità: Tonelli va in panchina, al suo posto Ferrari, mentre in cabina di regia spazio a Silva ed Ekdal. Out Verre rispetto al derby col Genoa, al suo posto Jankto.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri

Il Cagliari risponde con un 3-4-1-2: Joao Pedro e Pavoletti si piazzeranno in attacco, con Nainggolan a supporto. Rugani stringe i denti e scende in campo dal 1' insieme a Godin e Ceppitelli. Ancora assenti Rog e Sottil.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Rugani, Godin, Ceppitelli; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Leonardo Semplici