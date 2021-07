Sampdoria, D'Aversa: "Damsgaard è un giocatore che spero di continuare a valorizzare"

Presentato oggi come nuovo tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa ha parlato anche dei tanti calciatori del club impegnati in Nazionale: "In questi anni il lavoro di scouting è stato molto importante, mi vengono in mente giocatori come Muriel e Zapata. La Sampdoria è un club molto prestigioso. Stasera c'è la partita della Nazionale e faccio gli auguri al CT Mancini. La Sampdoria l'anno scorso ha fatto 52 punti, alla base di questo c'è non solo la qualità dei giocatori ma anche il lavoro dello staff. Avete citato Damsgaard che è un giocatore che spero di continuare a valorizzare".