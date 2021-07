Sampdoria, D'Aversa: "Ranieri un esempio da seguire. Oggi è un giorno importante"

vedi letture

Altre parole a Sky Sport da parte del neo tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa: "Ho avuto la fortuna di indossare questa maglia e so cosa significa far parte della famiglia Sampdoria e vivere emozioni con la gradinata. Il presidente con me è stato onesto, ha parlato anche con altri allenatori, ma io ho ragionato solo su me stesso. Oggi è un giorno importante, dopo quattro mesi non belli e non positivi, voglio tornare a fare bene. Ranieri? È un ottimo allenatore, per noi giovani un esempio da seguire".