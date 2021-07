Sampdoria, dall'Inghilterra: agente Damsgaard in contatto con Tottenham, Leicester e Leeds

La punizione-capolavoro di Mikkel Damsgaard nella semifinale di Euro 2020 ha fatto male agli inglesi e al contempo breccia nel cuore dei club di Premier League. Tottenham, Leeds e Leicester si sarebbero messi in contatto con il procuratore del classe 2000 della Sampdoria. Massimo Ferrero, comunque, non sembrerebbe intenzionato a cederlo già quest'estate e vorrebbe aspettare un altro anno per una maxi-plusvalenza. A riportarlo è il portale britannico HITC.