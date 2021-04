Sampdoria, Ferrero sul futuro di Ranieri: "Resta? Dovete chiederlo a lui"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parla così del futuro di mister Ranieri, in scadenza di contratto con i blucerchiati: "Se gli diciamo che servono più persone come lui mi chiede più stipendio. Lui è veramente un uomo di calcio, all’alba dei suoi 69 anni non ha bisogno di questo lavoro, lo fa solo per passione cerca di dare un imprinting ai giovani. Resta? Questo lo devo chiedere a lui”.