Sampdoria, Ferrero vuole evitare un finale turbolento: anche Ranieri sotto osservazione

Il destino del futuro della panchina di Claudio Ranieri alla Sampdoria passerà dalla prossima partita contro il Torino. Non è certo un dentro fuori che potrebbe determinare mosse affrettate come l'esonero, ma Ferrero, che tornerà allo stadio dopo qualche settimana d'assenza, esige una vittoria che permetta ai blucerchiati di lasciarsi alle spalle un periodo con soli 6 punti conquistati nelle ultime 8 partite. Le valutazioni che ambo le parti stanno facendo in vista della prossima stagione, potrebbero cambiare nel caso in cui la Samp dovesse trovarsi invischiata nella zona calda della classifica dopo aver vissuto per lunghi tratti guardandosi avanti piuttosto che indietro. A riportarlo è Il Secolo XIX.