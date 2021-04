Sampdoria, Gabbiadini: "Spero che Ranieri rimanga. L'Europeo non è tra i miei pensieri"

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX nel corso della quale ha parlato anche di Claudio Ranieri e del futuro del mister: "Con lui mi trovo benissimo ma le decisioni non spettano a me. In un anno e mezzo insieme a lui non posso lamentarmi di nulla, c'è grande stima e rispetto, sia per l'allenatore che per l'uomo. Io spero che rimanga ma solo il mister sa se andrà così". Poi parlando dell'Europeo: "Non ci penso, sono partito in ritardo in questa stagione e onestamente adesso penso solo a far bene con la Sampdoria. Proveremo a raggiungere il Sassuolo, anche se non è facile. Sono sicuro che chiuderemo bene".