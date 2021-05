Sampdoria, il PSG insiste per Audero: il prezzo è fissato in 20 milioni

Il PSG non molla Emil Audero in vista della prossima stagione con Leonardo che lo sta seguendo con attenzione ormai da diverse settimane per valutare la possibilità di presentare un'offerta alla Sampdoria. Per il club doriano l'eventuale addio del portiere sarebbe una perdita non da poco, ma per 20 milioni di euro i blucerchiati sono pronti a lasciarlo partire. A riportarlo è Tuttosport.