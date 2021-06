Sampdoria, il rebus panchina: Giampaolo e D'Aversa in pole, risalgono Mazzarri e Iachini

La Sampdoria è ancora alla ricerca dell'allenatore in vista per la prossima stagione, il rebus non si è ancora risolto. Sono in rialzo le quotazioni di Marco Giampaolo, in pole con Roberto D'Aversa ma in vantaggio per la maggiore propensione del Torino rispetto al Parma - i due club con cui rispettivamente hanno ancora un contratto in essere - a partecipare all'ingaggio. Restano vive anche le ipotesi Walter Mazzarri e Giuseppe Iachini, due grandi ex. Massimo Ferrero non ha fretta. A riportarlo è Il Secolo XIX.