Sampdoria, l'obiettivo per la fascia è Ferrer ma prima ci sono da sciogliere i nodi Murru e Depaoli

vedi letture

La Sampdoria non molla Salva Ferrer dello Spezia e dopo averlo trattato in estate è pronta per tornare alla carica. Molto dipenderà dal futuro da Depaoli e Murru, attualmente in prestito lontano dal Ferraris ma prossimi al rientro in rosa al termine del campionato. A riportarlo è Il Secolo XIX.