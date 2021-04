Sampdoria, Quagliarella rinnova e potrebbe anche non essere la sua ultima stagione

vedi letture

Fabio Quagliarella ormai è a un passo dal rinnovo di contratto con la Sampdoria. I contatti degli ultimi giorni tra il presidente Ferrero, il ds Osti e l'avvocato Bozzo, agente del calciatore, hanno portato alla fumata bianca che dovrebbe essere ufficializzata con la firma nei prossimi giorni. Un altro anno di contratto, ma non è da escludere, nel caso in cui il rendimento della prossima stagione sia all'altezza di quella in corso, che l'attaccante non decida di arrivare in campo fino ai 40 anni e cioè continuando a giocare anche nel successivo campionato e prima di appendere le scarpe al chiodo e iniziare un altro percorso sempre all'interno del club blucerchiato ma in veste di dirigente o allenatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.