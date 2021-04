Sampdoria, Ranieri: "Assenze ma anche stimoli, le nazionali hanno una doppia lama"

Problematiche con i giocatori in nazionale? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha risposto anche a questa domanda: "Le nazionali hanno una doppia lama: quella di portarti per una settimana, dieci giorni, i ragazzi via. Però sono uno stimolo, giocare nella propria nazionale è sempre un qualcosa di bello e di importante, da aggiungere al tuo curriculum. Per cui devono essere orgogliosi e onorati di far parte delle loro nazionali, a prescindere da tutto ritornano sempre belli caricati. E' logico che è sempre un po' problematica. Non solo per noi ma per tutte le squadre che hanno i nazionali in giro per il mondo. Noi abbiamo avuto Yoshida in Giappone, chi è andato in Africa e la cosa particolare è legata al Covid. Prima avevi paura solo degli infortuni fisici, ora devi fare attenzione al Covid".

