Sampdoria, si torna al "Ferraris": con Napoli e Verona per regalarsi un finale in crescendo

Il bel pareggio di San Siro ormai è alle spalle. Archiviate le festività pasquali, la Sampdoria si darà nuovamente appuntamento quest’oggi al "Mugnaini" per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Il match contro il Milan di Stefano Pioli ha rappresentato un ottimo passo in avanti dal punto di vista della consapevolezza nei propri mezzi e nella maturità di una squadra che in stagione ha avuto alti e bassi. Al di là di questo però la nave blucerchiata sta raggiungendo il porto con grande tranquillità, obiettivo di stagione dei ragazzi di Claudio Ranieri. Adesso si tratta di chiudere il campionato in maniera positiva cercando di togliersi qualche soddisfazione e giocare con più serenità.

Si torna a Marassi - Un cammino ancora lungo ma che ci può dire che pasta è fatta la Samp. Quagliarella e compagni torneranno infatti al "Ferraris" per affrontare il Napoli di Gennaro Gattuso. I partenopei sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e sono una compagine che ha degli elementi di grandissima qualità. Un avversario da prendere con le molle ma fra le mura amiche, anche se il dodicesimo uomo in campo - il pubblico e specie la Gradinata Sud - manca da più di un anno, la squadra vorrà cercare di portare a casa i tre punti in palio.

Doppio impegno casalingo - Quella contro gli azzurri campani sarà la prima di due sfide casalinghe per la Sampdoria. Il 17 aprile, calcio d'inizio alle ore 15, arriverà il Verona di Ivan Juric. Gli scaligeri sono fra le piacevoli note di queste due stagioni e, anche loro, venderanno cara la pelle. Mister Ranieri è stato chiaro: obiettivo, difficile ma non impossibile, è raggiungere 56 punti. L'assillo della classifica certamente non c'è e il doppio impegno casalingo può dare alla Sampdoria lo sprint per cercare di chiudere in maniera positiva la stagione.