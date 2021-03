Sampdoria, Tonelli e la profezia del fisioterapista: "Mi ha detto che oggi avrei segnato"

Ha realizzato il gol dell'1-1 dopo quasi due anni in cui non segnava, e lo ha fatto nel derby di Genova. Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, svela ai microfoni di Sky una previsione che gli era stata fatta prima della partita, poi avveratasi: "Il fisioterapista me l’aveva detto ieri, è un po’ che non segnavo e si sentiva che segnassi, quindi sono andato ad abbracciarlo. Sono molto contento, peccato per il pareggio perché potevamo fare qualcosa in più. Se offrirò un pranzo al fisioterapista? Un gol del derby vale più di un pranzo".