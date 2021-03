Sanabria e la lotta con il Covid: "Esperienza dura, capisci che devi apprezzare le piccole cose della vita"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Torino Antonio Sanabria racconta il suo periodo di isolamento dopo l'approdo in granata a casa della positività al Covid-19: "È stato un periodo difficile non lo nascondo. La situazione si è pure complicata perché non ero da solo. Con me c’erano mia moglie e la mia figlia di un anno e mezzo che, naturalmente, vuole sempre giocare. Io e mia moglie eravamo positivi, quindi può immaginare come questo ci abbia creato delle difficoltà in più. Queste esperienze della vita ti aiutano però a capire che bisogna apprezzare quelle piccole cose che, invece, quando stai bene, non riesce a vedere".